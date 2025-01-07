Berläşkän Millätlär Oyışması Ğazzädä sabıylarnıñ tuñıp ülüenä tirän borçıluın belderde. BMO Ğazzädä 1 aylıq bäbineñ salqınnan tuñıp ülüennän soñ sörän saldı. Bu Ğazzädä soñğı öç atnadağı 8 nçe şundıy ülem.
BMO süzçese Stefan Dyujarrik kisätep bulğan ülemnärne ğayepläde häm tınıç xalıqnı yaqlarğa ,gumanitar yärdäm kürsätergä çaqırdı.
Qıtaynıñ Tibet üzidaräle töbägendä Nepal çigenä yaqın cirlektä köçle cir teträw buldı. Zilzilädä kim digändä 53 keşeneñ ğomere özelde häm ul zur zıyan kiterde. AQŞ geologik tikşerenülär oyışması cir teträwneñ zurlığın 7,1 ball dip farazladı. Ul Nepal häm Hindstannıñ qayber töbäklärendä dä sizelde. Räsmi zatlar cirteträw kitergän zıyannı bäyäli häm annan zarar kürgän cirleklärgä yärdäm cibärä.
Awrupa liderları İlon Masknıñ säyäsätkä qatışuın tänqıyt’li.
Franśiya ilbaşı Makron Masknı saylawlarğa turıdan - turı qatışuda, ä Germaniya kanślerı Şol’s isä mäğ’näsez belderülär yasawda ğayepläde.
Angliya prem’yer-minisrtı Keyr Starmer Masknı iske bala räncetü cäncalı belän bäyle yalğan häm yalğış mäğ’lümat taratuda ğayepläde.
Mask isä Starmerğa kisken cawap birde.
İlon Mask Germaniyädäge çiktän tış uñçı AFD häm Brexit yaqlawçısı Nigel’ Farajnıñ Reforma partiyäsen yaqlawın beldergän ide.
Kanada prem’yer-ministrı Djastin Tryudo xäzergä wazıyfasında qalaçağın häm “Liberal’” partiya yaña liderın saylağaç wazıyfasınnan kitäçägen belderde.
2015 nçe yıldan birle xakimiyättä bulğan Tryudo qararnıñ säbäpläre arasında êçke tartqalaşular häm üzenä kürsätelgän yaqlawnıñ kimüen kürsätä.
Partiyäneñ liderlıq yarışı 27 nçe ğıynwardan 24 nçe martqa kiçekterelgän parlamentnıñ tuñdırıluı belän ber ük waqıtta bulaçaq.