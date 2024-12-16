DÖNYA
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Geyr Pedersen Dimäşqta
BMO maxsus wäkile Süriyäneñ kiläçäge turında söyläşü öçen “HTŞ” liderı belän oçraştı
Geyr Pedersen Dimäşqta
Сурия өчен БМO махсус вәкиле Геир Педерсен / AFP
16 Декабрь 2024

BMOnıñ Süriyä maxsus wäkile ildäge soñğı waqıyğalar turında söyläşü öçen “Häyät Tahrir äl-Şam” xäräkäte liderı Äxmät äş-Şära belän oçraştı. Süriyä waqıtlıça xökümäte citkergänçä, Geyr Pedersen, Bäşşar Äsäd rejimı bärep töşerelgännän birle, berençe tapqır Dimäşqqa säfär yasadı. Şära belän oçraşuda BMO İminlek şurasınıñ 2254nçe qararınıñ Süriyädäge xäzerge çınbarlıqqa turı kiterelüe häm yañartıluı kiräklege assızıqlandı. Söyläşüdä süriyälelärneñ problemaların çişü öçen tiz häm êffektiv xezmättäşlekkä ixtiyac barlığına basım yasaldı.

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