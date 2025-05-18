Finlyandiyaneñ kön’yaq-könbatışındağı Eura aêroportı yanında ike boralaq hawada bäreleşep, urmanğa kilep töşkän.
Poliśiya beldergänçä faciğa şimbä könne Kauttua rayonı yanında barlıqqa kilgän häm boralaqlar Ohikulkuti yulına 700 metr yıraqlıqqa kilep töşkän.
Räsmi belderü yasağan Finlyandiya Milli tikşerü byurosınnan baş komissar Yoxannes Siirila: “Şimbä könne Eura aêroportı yanında barlıqqa kilgän boralaq faciğasendä 5 keşeneñ ğomere özelde,” – dide.
Poliśiya oçış plannarına kürä ber boralaqta ike, ikençesendä isä öç keşeneñ buluın häm ike boralaqnıñ da Finlyandiyadä terkälmäwen citkerde.
Êstoniya Finlyandiyadä dön’ya kürüçe “Helsingin Sanomat” gazetına tayandırğan xäbärgä kürä boralaqlardan berse Êstoniyadä, ikençese Awstriyadä terkälgän bula.
İke boralaq ta - Êstoniya şirkätläreneke.
“Yle News” beldergänçä ber boralaq xobi aviaśiya çarasına yul totqan.
Finlyandiya Milli tikşerü byurosı cirle poliśiya belän bergä tikşerü açtı. Finlyandiya belän Êstoniya citäkçelekläre faciğa säbäben öyränü öçen xezmättäşlek başqara.