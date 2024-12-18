DÖNYA
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Astronavtlar qayta almıy
1 atnağa dip kitkän 2 NASA astronavtınıñ ğaläm säfäre 10 ayğa suzıla
Astronavtlar qayta almıy
NASA astronavtları / AA
18 Декабрь 2024

“Boing” şattlınıñ bozıluı arqasında 7 ay ğaläm stanśiyäsendä qalğan astronavtlarnıñ kire qaytuınıñ tağın ber tapqır kiçeklerelüe citkerelde.

Butç Uilmor häm Suni Uil’yams iyün’ ayınnan birle Cirgä qaytuların kötä.  NASA belderüendä äytelgänçä, alarnı oçırtu texnik problemalar säbäple qabat başqarıla almıy. Xalıqara ğaläm stanśiyäsendä qalğan astronavtlarnıñ qaytuı 2025nçe yılnıñ martı yäisä aprelenä qadär kiçekterelä.

Uilmor häm Uil’yamsnıñ yaqınça 1 atna däwam itärgä tiyeşle oçışı, şulay itep, 10 ayğa suzıla. Bu da martta qaytqan oçraqta.

“Boing” 2 NASA astronavtın utırtqan “Starlayner” şattlın 5nçe iyün’dä täwge tapqır ğalämğä oçırdı. Geliy sarquı açıqlanğan ğaläm korabında tikşerenülär ütkärelsä dä, xilaflıqnıñ çığanağı tabılmadı. Şattlnıñ Cirgä qaytuı berniçä tapqır kiçekterelde. NASA bozılğan kapsula belän astronavtlarnı qaytarunıñ bik risklı buluın uylıy.

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