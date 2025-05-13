13 Май 2025
Parij mäxkämäse franśuz aktyerı Jerar Depard’yenı 2021nçe yılda film töşerü mäydanında ike törle xatın-qızğa qarata censi bäylänü oçragında ğayeple dip taptı. Bu êş Franśiyädä iñ kürenekle zatlarnıñ mäxkämä qarşına çığu oçraqlarınıñ berse.
Franśuz kinemotografiyasınıñ iñ zur figuralarınıñ berse bulğan Depard’ye mäxkämä barışında bar ğayepläwlärne kire qaqtı. Anıñ advokatı da ğayepläwlärneñ beterelüen taläp itte.
Läkin mäxkämä räise Tiêrri Donard Depard’yenıñ waqıyğalarğa qarata añlatuların ışandırırlıq tügel dip bäyäläde.
Cämäğät’ prokurorı 76 yäş’lek Depard’yeğa 18 aylıq şartlı törmä cäzası häm 20,000 yevro (22,250 dollar) külämendä ştraf bilgeläwne soradı.