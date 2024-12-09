TÜRKİYE
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Germaniya turistları Törkiyäne saylıy
İnde xäzer ük kiläse cäy öçen bron'laştırıp quyular artqan
Germaniya turistları Törkiyäne saylıy
Antaliya / AA
9 Декабрь 2024

Törkiyä Germaniya turistları öçen kiläse cäydä dä “iñ östenlek birelgän” yünäleş bulaçaq.

Aldınğı nemeś turizm şirkäte “TUİ” monıñ belän bäyle belderü yasadı. “Törkiyä Germaniyädän kilüçe yal itüçelär öçen berençe urında tora häm xäzerge waqıtta 30%tan artıq üseş küzätelä” diyelä anda. Şirkät kiläse cäy 2024nçe yılnıñ 1 millionnan artıq mösafirle uñışın uzarğa tırışuların äytä. Germaniyädän Antaliya, Dalaman, Bodrum häm İzmirgä oçışlar atnasına 1600dän artıp kiñäygän.   

Belderüdä äytelgänçä, qışqı sezonda da üseş bar. Antaliya qışın yal itü marşrutları arasında Xurgada häm Fuêrteventuradan soñ öçençe urında.

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