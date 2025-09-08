DÖNYA
“Awrupa liderları bu atnada AQŞka kiläçäk
Bu xaqta Amerika Quşma Ştatları ilbaşı Donald Tramp belderde
“Awrupa liderları bu atnada AQŞka kiläçäk
/ Reuters
8 Сентябрь 2025

Tramp Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin belän ozaqlamıy küreşep söyläşäçägen dä citkerde.

Donald Tramp yäkşämbe könne belderü yasap, qayber Awrupa liderlarınıñ düşämbe yäisä sişämbe könne AQŞka kilep, Rusiyä-Ukraina suğışın çişü öçen söyläşülär ütkäräçägen äytte.

Nyu-Yorktağı Açık tennis turnirınnan qaytqannan soñ jurnalistlarğa intervyu birgän AQŞ liderı Rusiyä ilbaşı belän dä ozaqlamıy küreşäçägen belderde.

“Qayber Awrupa liderları düşämbe yäki sişämbe ilebezgä kilä,” – dide ul.

Täqdim itelä

Trampnıñ qaysı liderlarnı küz uñında totuı açıqlanmadı häm Aq Yort mäs’älä belän bäyle kübräk mäğlümat taläbenä şunduq cawap birmäde.

Donald Tramp yäkşämbe tönlä Ukraina räsmi zatlarınıñ Kiyevtağı xökümät binasınıñ yanuına säbäpçe bulğan zur hawadan höcüm belän bäyle sorawlarğa Rusiyä-Ukraina suğışınıñ xäzerge wazğıyätennän qanäğat bulmawın da äytte.

Şulay uq ilbaşı suğışnıñ ozaqlamıy çişeläçäge garantiyasen birde.

“Rusiyä-Ukrana mäs’äläse, monı xäl itäçäkbez,” – dide Tramp.

