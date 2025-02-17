Ğazzägä humanitar yärdäm İzrail kirtäse belän totqarlandı.
Gazzädäge Fälästin Media Ofisi mäğ’lümatlärenä kürä, İzrail ğamälgä kertkän çikläwlär arqasında soñğı ike köndä töbäkkä kerä alğan yök maşinasınıñ sanı 180nän azraq bulğan. Bu kötelgän miqdarnıñ barı tik 30%ına ğına turı kilä.
Hamas häm İzrail arasındağı utnı tuqtatu şartlarına kürä, Ğazzägä könenä 600 yök maşinası belän yärdämneñ citkerelüe kiräk.
Ukraina İlbaşı Volodimir Zelenskiy Kyev östäldä bulmağan bernindi kileşüneñ dä Ukrainanıñ kiläçäge turında qarar qıla almayaçağın belderde.
Amerika Quşma Ştatları matbuğatına äñgämä birüçe Zelenskyy Ukrainanı kertmägän hiçber AQŞ-Rusya kileşüen qabul itmäyäçägenä basım yasadı.
"Dön’yada bezdän başqa Putin belän kileşü tözi alaçaq hiçber lider yuq”, - dip äytüçe Zelenskyy Amerika Quşma Ştatlarınıñ ike partiyäle yaqlawın xuplap, Awrupanıñ kritik yärdämeneñ möhimlegen iskärtep uzdı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti Ruanda köçläreneñ häm alarnıñ M23 ğisyançı berlektäşläreneñ könçığış şähäre Bukavuğa kerep, däwam itüçe bäreleşlärne arttıruın räsmi räweştä belderde.
Xökümät watandaşlarnı öylärendä qalırğa çaqırdı.
M23neñ Kavumu hawa mäydanın basıp alğannan soñ kübäygän qırıslıq millionlağan keşeneñ küçep kitüenä häm meñnärçä keşeneñ ülemenä säbäp buldı.
UNAIDS başlığı Winnie Byanyima AQŞnıñ çit il fondların tuñdıruınıñ cimergenç SPİD krizisın arttıra alaçağın kisätte.
AQŞ İlbaşı Trampnıñ SPİD yärdäm programması öçen ğadättän tış xäl planın da kertep, tışqı yärdämnärne 90 kön buyı tuqtatıp toruınnan soñ millionlağan keşe däwalanu mömkinlegen yuğaltu riskı aldında tora.