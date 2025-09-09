Avtobus yörtüçese poyezdnı uzarğa tırışqan.
Räsmi zatlar Meksika üzägendä ber yök poyezdınıñ ike qatlı yulçı avtobusına bärelüe näticäsendä 10 keşeneñ ğomeren yuğaltuın, 61 keşeneñ isä cäräxätlänüen açıqladı.
Faciğa Meksika vilayäteneñ Atlakomulko rayonında barlıqqa kilde.
Älege faciğa ildä timer yulı sisteması qamilläşterelgän çorda barlıqqa kilde häm kürelgän iñ citdi yul hälakätennän berse bularaq terkälde.
Mêr belderü yasap: “Qızğanıç, bu waqıyğada küp keşe ülde, cämğıyätebezgä tirän täêsir itte,” – dide.
Vilayät başprokuraturası hälakät belän bäyle tikşerü başlattı häm waqıyğa urınında 7 xatın-qız belän 3 ir-atnıñ yaqtı dönyadan kitüen citkerde.
Töşerelgän yazmalarda maşinalar arasında qalğan ike qatlı avtobusnıñ bökene uzıp kitär öçen poyezd relslarınnan ütüen kürep bula.
50 yulçısı bulğan avtobus Mexikoğa bara ide. Transport çarası ikegä bülende häm metrlar buyınça österälep bardı. Watandaşlar isän qalğan yulçılarnı qotqarırğa aşıqtı.
Vilayätneñ aşığıç xäl törkemnäre, Milli aşığıç xäl komissiyase, Qızıl Xaç häm cirle poliśiya tizlek belän waqıyğa urınına kilep, mediśina yärdäme kürsätte häm qotqaru operaśiyalären başqardı.
Meksika federal agentlığına kürä poyezd häm avtobus bäreleşüläre soñğı yıllarda arttı, 2021dä 673 bulğan mondıy hälakät sanı 2024tä 784kä kütärelde.
Agentlık beldergänçä ağımdağı yılnıñ berençe kvartalında ğına mondıy faciğalarda 35 keşe yaralandı häm 3 keşe ülde.