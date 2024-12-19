AQŞ häm ğaräp aradaşçılar İzrail belän “Xamas” arasında 14 ay däwam itkän Ğazzä suğışın tuqtatu öçen kileşü tözü östendä êşlilär. Söyläşülärgä yaqın fälästinle räsmi zat äytüençä, aradaşçılar täq’dim itelgän kileşüneñ küpçelek maddäsendä fiker ayırmaların kimettelär. Qahirädäge çığanaqlar isä yaqın könnärdä utnı tuqtatu häm totqınnar almaşunı üz êçenä alğan kileşü täêmin itelä alaçağın belderde.
AQŞnıñ êlekkege diplomatı Mayk Keysi Amerika Quşma Ştatlarınıñ Fälästin säyäsäte bulmawın häm anıñ ğamälläreneñ kübesençä İzrail teläklärenä nigezlänüen belderde. İyül’ ayında Ğazzädäge prem’yer-ministrnıñ säyäsi kiñäşçese wazıyfasınnan kitkän Mayk Keysi “The Guardian” gazetına birgän inter’vyusında tänqıyt’ süzlären citkerde. “Bezneñ Fälästin säyäsätebez yuq. Bez İzrail telägänne êşlibez”,- dide ul.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Törkiyäneñ Livannıñ berdämlegen häm tınıçlığın yaqlawın yañarttı häm xalıqara cämğıyät’ne uzğan ayda Livan belän tözelgän utnı tuqtatu kileşüen ütär öçen İzrailgä basım yasarğa çaqırdı. Livan prem’yer-ministrı Näcip Mikati belän bergä çığış yasağan Ärdoğan Livannı totrıqsızlaştıru êşçänlegen tänqıyt’läde häm İzrailneñ kiterelgän zıyannı kompenśaśiyäläwe kiräklegenä basım yasadı. Ul Livannıñ iminlegeneñ regional’ totrıqlılıq öçen zur ähämiyätkä iyä buluın assızıqladı. Ärdoğan şulay uq Törkiyä häm Livannıñ Süriyäneñ torğızıluına bulışlıq itüenä basım yasadı, barlıq qızıqsınuçılarnı suğıştan zur zıyan kürgän ildä totrıqlılıq täêmin itüdä qatnaşırğa çaqırdı.
AQŞ Üzäk bankı inflyaśiya borçıluların häm ilbaşı bulıp saylanğan Donal’d Trapmnıñ iq’tisadi kön tärtibendäge bilgesezlekne säbäp itep kürsätep töp säyäsi stavkasın 0,25 ballğa kimetep 4,25-4,50 %qa qadär töşerde. FED qararın iğ’lan itep, kiläse däwerdä prośent stavkaların kimetüneñ äkrenräk bulaçağın häm 2025 nçe yılda dürt çirek ballıq töşerü farazın ikegä kimetüen belderde. Säyäsättä aktiv rol’ uynawçılar şulay uq iq’tisadi küreneşkä qarata artqan saqlıqnı çağıldırp 2024 nçe nçe yılda inflyaśiya farazın 2,1%tan 2,5%qa kütärdelär.