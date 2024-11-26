MÄDÄNİYÄT
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Toz qullanğanda iğ’tibarlı bulırğa kiräk
Belgeç toznı artıq küp qullanu böyer citeşsezlegen häm yöräk awıruların arttıra dip kisätä
Toz qullanğanda iğ’tibarlı bulırğa kiräk
26 Ноябрь 2024

 

Trakya universitetınıñ mediśina fakul’tetı dekanı professor doktor Sädat Üstündağ äytüençä, toznı artıq küp qullanu böyer citeşsezlegen häm yöräk awıruların arttıra.

Belgeç toznı küp qullanunıñ organizmda su cıyıluğa kiterüen kisätep bolay di: “Bu xäl qan tamırları muskullarınıñ qısqaruın arttırıp qan basımın kütärä. Böyer - yuğarı qan basımınnan iñ küp zararlanğan organnarnıñ berse. Toz böyergä genä zıyan kitermi, qan basımı kütärelgängä ul yöräkneñ kiñäyüenä, miokard infarktına da kiterergä mömkin”.

Professor Sädat Üstündağ sälamät keşe böyereneñ könenä urtaça 5 gramm toz çığara aluın assızıqlap bu külämne arttırmasqa kiñäş itä.

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