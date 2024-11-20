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Törkiyä - kruiz korab turizmında populyar üzäk
Bıyıl Törkiyä portlarına tuqtalğan kruiz korabları da, yulçı sanı da kübäygän
Törkiyä - kruiz korab turizmında populyar üzäk
20 Ноябрь 2024

Törkiyädäge portlarğa kilgän kruiz korabları häm yulçılar sanında, uzğan yıl belän çağıştırğanda, sizelerlek artu küzätelä.

Törkiyä - kruiz korab turizmınıñ möhim marşrutlarınnan berse.

Bıyılnıñ 10 ayında Törkiyä portlarına 1 meñ 112 korab tuqtalğan. Bu isä uzğan yılnıñ şul uq çorı belän çağıştırğanda 3,7%qa artıq.

 Yulçı sanı 26,8%qa artıp 1 million 766 meñ 323 keşe täşkil itkän.

Ağımdağı yılnıñ ğıynwar-oktyabr’ aylarında Kuşadası portına 501, İstanbul portlarına 184, Bodrumğa 92 kruiz köymäse kilgän.

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