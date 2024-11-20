20 Ноябрь 2024
Törkiyädäge portlarğa kilgän kruiz korabları häm yulçılar sanında, uzğan yıl belän çağıştırğanda, sizelerlek artu küzätelä.
Törkiyä - kruiz korab turizmınıñ möhim marşrutlarınnan berse.
Bıyılnıñ 10 ayında Törkiyä portlarına 1 meñ 112 korab tuqtalğan. Bu isä uzğan yılnıñ şul uq çorı belän çağıştırğanda 3,7%qa artıq.
Yulçı sanı 26,8%qa artıp 1 million 766 meñ 323 keşe täşkil itkän.
Ağımdağı yılnıñ ğıynwar-oktyabr’ aylarında Kuşadası portına 501, İstanbul portlarına 184, Bodrumğa 92 kruiz köymäse kilgän.