13 Май 2025
Paqıstan armiyase sişämbe könne yasağan belderüendä kürşe Hindstan belän xärbi bäreleş waqıtında 11 xärbi häm 40 grajdanlı häläk buluın citkerde. Bu atom-töş qoralına iyä ike il arasında atna axırında AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp tarafınnan iğ’lan itelgän utnı tuqtatu kileşüennän soñ bulğan.
Armiyanıñ belderüendä bolay diyelä: "Tınıç xalıqtan 40 keşe, şul isäptän, 7 xatın-qız häm 15 bala häläk buldı". Şulay uq, 121 keşe yaralanğan.
Belderüdä, monnan tış, 11 xärbineñ häläk buluı häm 78 armiyä häm hawa köçläre xezmätkäreneñ yaralanuı citkerelä.