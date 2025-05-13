DÖNYA
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Paqıstan armiyäse: uzğan atnada Hindstan belän bäreleşlärdä 40 grajdanlı, 11 ğaskäri üterelde
Hindstan häm Paqıstan, tulı külämle konflikt çigenä yaqınlaşqannan soñ, utnı tuqtatu iğ’lan itkän ide.
Paqıstan armiyäse: uzğan atnada Hindstan belän bäreleşlärdä 40 grajdanlı, 11 ğaskäri üterelde
The flare-up in violence was the worst since the rivals' last open conflict in 1999. / Photo: AP
13 Май 2025

Paqıstan armiyase sişämbe könne yasağan belderüendä kürşe Hindstan belän xärbi bäreleş waqıtında 11 xärbi häm 40 grajdanlı häläk buluın citkerde. Bu atom-töş qoralına iyä ike il arasında atna axırında AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp tarafınnan iğ’lan itelgän utnı tuqtatu kileşüennän soñ bulğan.

Armiyanıñ belderüendä bolay diyelä: "Tınıç xalıqtan 40 keşe, şul isäptän, 7 xatın-qız häm 15 bala häläk buldı". Şulay uq, 121 keşe yaralanğan.

Belderüdä, monnan tış, 11 xärbineñ häläk buluı häm 78 armiyä häm hawa köçläre xezmätkäreneñ yaralanuı citkerelä.

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