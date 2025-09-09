Gretsiyäneñ Êvbeya utrawı yanında 5,2 ball zurlığında cir teträw buldı, häm ul Afinada da köçle räweştä sizelde, dip xäbär itä wäqalätlelär.
Cir teträw sişämbe irtäsendä, cirle waqıtı belän säğät 00:30da, Afinadan 45 kilometr tönyaq-könçığışta, diñgez buyında buldı, dip belderde Afinanıñ Milli observatoriyäseneñ Geodinamika İnstitutı.
Êpiśentr Êvbeya utrawınıñ könyaq-könbatışında urnaşqan Nea Stira diñgez buyı kurortınnan 4 kilometr yıraqlıqta bulğan, dip östäde institut.
Zıyan kürgännär yäisä cimerelülär turında xäbär itelmäde.
Yakında urnaşqan Marafon şähäre mêrı Stergios Tsirkas “ERT” televideniyäsendä birgän añlatmasında cir teträwne "bik köçle" dip bäyäläde.
Seysmik yaqtan xäräkätle töbäk
May ayında Gretsiyäneñ Krit utrawı yanında 6.1 ball zurlığında köçle cir teträw buldı, ul Misırda häm Afinada da sizelde.
Ğıynwar häm fevral ayında Gretsiyäneñ töp turistik yünäleşlärennän berse - Êgey diñgezendäge Santorini utrawında ayıruça köçle seysmik aktivlıq küzätelde.
Anda meñlägän cir teträw buldı, häm berniçä meñ keşegä üz yortların taşlap kitärgä turı kilde, läkin soñınnan alar kire qayttılar.
Könyaq-könçığış Urta diñgez töbägendäge berniçä yarılu sızığında urnaşqan Gretsiyä daimi räweştä cir teträwlärgä duçar bula.
Anda soñğı ülemgä kitergän cir teträw 2020nçe yılnıñ oktyabr ayında Êgey diñgezendäge Samos utrawında buldı.
7 ball zurlığında bulğan bu zilzilä Samos utrawında ike keşeneñ, ä Törkiyäneñ İzmir port şähärendä 100dän artıq keşeneñ ğomeren özde.