Törkiyä çärşämbe könne Kongonıñ könçığışında ber cänaza cıyının maqsat itep alğan terror höcümendä ülüçelär öçen qayğınamä yullaması yasadı.
Törkiyä cömhüriyäteneñ tışqı êşlär ministrlığı tarafınnan yasalğan belderüdä bolay diyelä: “Kongo demokratik cömhüriyäteneñ Tönyaq Kivu vilayätendä “DEAŞ”ka bäyläneşe bulğan “Berlektäş demokratik köçlär” oyışması tarafınnan oyıştırılğan terror höcümendä şaqtıy keşeneñ yaqtı dönyadan kitüe bezne borçuğa saldı. Höcümdä ğomere özelüçelärneñ ğailäläre häm Kongo xalqınıñ qayğısın urtaqlaşabız.”
Sişämbe könne “DEAŞ” terror oyışmasına bäyläneşe buluı belderelgän Berlektäş demokratik köçlär tarafınnan oyıştırılğan höcümdä distälägän keşe ülde.
Soñğı yıllarda Kongo demokratik cömhüriyäteneñ könçığışında oyışma êşçänleklären arttırdı.
Başta Ugandada qorılğan bu qorallı törkem çiklärne uzıp, Kivu töbägenä küçte häm säyäsi totrıqsızlıq belän cirle bäreleşlärdän faydalandı.
Törkem ğomumän awıl cirleklärendä iminlek köçläre häm grajdanlılarnı maqsat itep aluçı qanlı höcümnärdän cawapqa tartıla.