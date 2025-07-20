DÖNYA
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V’yetnamda turist köymäse äylängän
53 keşe utırğan köymäneñ qaplanuı näticäsendä ülüçelär sanı 34 buldı
V’yetnamda turist köymäse äylängän
Vietnam-Boat-Capsizing / AP
20 Июль 2025

Turistlar häm êkipaj personalı utırğan köymä V’yetnamnıñ tanılğan turistik urını Quang Ninh vilayätendäge ber mäğarä yanında äylände.

Räsmi zatlar beldergänçä ilneñ Ha Long qultığında şimbä könne 53 keşene taşuçı turist köymäseneñ äylänüe näticäsendä ülüçelär sanı 34kä citte.

Cirle media oyışması “VN Express” Quang Ninh vilayäte räsmi zatlarına tayandırğan xäbärenä kürä “Wonder Sea” (Ğacäp diñgez) isemle turistik köymä şimbä könne töştän soñ Dau Go mäğaräse yanında köçle cil häm yawım-töşem näticäsendä äylände.

Räsmi zatlar xäzergä qadär 12 keşeneñ qotqarıluın, 34 mäyetneñ tabıluın açıqladı.

Yuğalğan yulçılar häm êkipaj törkemen tabu öçen êzläw-qotqaru êşläre däwam itä.

48 turist häm 5 êkipaj personalı utırğan köymädä balalarnıñ da buluı belderelde.

Qotqaru törkemnärenä poliśiya häm cirle räsmi zatlar da yärdäm kürsätä. Läkin naçarayğan hawa şartları arqasında şimbä tönendä yuğaluçılarnı êzläw tuqtap tordı.

İzvest’taş qıyalıqları häm tabiğıy maturlıqları belän tanıluçı Ha Long qultığı YUNESKOnıñ Dön’ya mirası isemlegendä urın ala häm V’yetnamnıñ iñ populyar turistik urınnarınnan berse bularaq belenä.

Räsmi zatlar facipanıñ säbäben häm köymä xucasınıñ qurqınıçsızlıq protokolların tikşerä.

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