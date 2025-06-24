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Köndälek qısqaça xäbärlär | 24.06.2025
AQŞ ilbaşı Donald Tramp İran belän İzrail arasında utnı tuqtatu turında iğ’lan itte
DNB ТӘТАРЧА / TRT Global
24 Июнь 2025

AQŞ ilbaşı urınbasarı Vêns Amerika höcümnäreneñ İrannıñ ähämiyätle atom-töş asqormasın yuq itüen häm ilneñ monnan soñ atom-töş qoralı citeşterü mömkinlege qalmawın belderde

15tän artıq keşe xoquqların yaqlawçı oyışma “Ğazzä yärdäm waqıfı”nıñ xaoslı häm ülemçel yärdäm öläşü strategiyäsen tänqıyt’läde

İspaniya tışqı êşlär ministrı Xose Manuêl Albares Awrupa Berlegen Ğazzädä genośid suğışı arqasında İzrailgä qarata qıyu adımnar yasarğa çaqırdı

Fäxrettin Altun global’ ülçämdä üsüçe mäğ’lümat suğışları häm tışqı tıqşınu yanawına iğ’tibarnı yünältte

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