24 Июнь 2025
AQŞ ilbaşı urınbasarı Vêns Amerika höcümnäreneñ İrannıñ ähämiyätle atom-töş asqormasın yuq itüen häm ilneñ monnan soñ atom-töş qoralı citeşterü mömkinlege qalmawın belderde
15tän artıq keşe xoquqların yaqlawçı oyışma “Ğazzä yärdäm waqıfı”nıñ xaoslı häm ülemçel yärdäm öläşü strategiyäsen tänqıyt’läde
İspaniya tışqı êşlär ministrı Xose Manuêl Albares Awrupa Berlegen Ğazzädä genośid suğışı arqasında İzrailgä qarata qıyu adımnar yasarğa çaqırdı
Fäxrettin Altun global’ ülçämdä üsüçe mäğ’lümat suğışları häm tışqı tıqşınu yanawına iğ’tibarnı yünältte