DÖNYA
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Tel-Rıfatta terrorçılar qazığan tunnel'lär tabıldı
Süriyädä oppoziśiyä cirlekne terrorçı oyışma qulınnan tartıp aldı
Tel-Rıfatta terrorçılar qazığan tunnel'lär tabıldı
Tel-Rıfat / AA
3 Декабрь 2024

Süriyädä separatist terrorçı oyışması “PKK/YPG”neñ qulınnan qotqarılğan Tel-Rıfat rayonında qaçqan terrorçılarnıñ öyläreneñ astında distälärçä tunnel’ barlığı açıqlandı. Cirle oppoziśiyä alarğa qarşı “Bäysezlek şäfağı” operaśiyäse başladı. Qorallı törkemnär Tel-Rıfat rayon üzägen tulısınça üz kontrol’läre astına aldı.

Törkiyä çigenä 18 çaqrım yıraqlıqta ğına urnaşqan toraq punktnı äyländerep alğan tunnel’lärneñ açıqlanğan öleşe kimendä 30 çaqrım. Alarnıñ kiñlege - 1,5 metr, biyeklege isä 2 metr tiräse.

Terrorçı oyışma Tel-Rıfat häm anıñ tiräsendäge awıllarnı 2016nçı yılnıñ fevralendä basıp aldı. Şunnan soñ front sızığı häm toraq punktlar arasında ciñel xäräkät itü öçen tunnel’lär qazıy başlıylar. Alarnı yäşerenü, qoral taşu häm oppoziśiyä kontrolendäge cirleklärgä höcüm oyıştıru öçen qullanalar.

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