16 Май 2025
Sakuradzima yanartawı şartlawında Kagoshima vilayäte köllär belän qaplandı.
Sakuradzima yanartawınıñ 15nçe mayda şartlawı belän Yaponiyäneñ könyağındağı Kagosima vilayäte küklärendä täêsirle köl bolıtı kütärelde.
Yaponiyä meteorologiyä agentlığı köl bolıtın kraterdan 3 meñ metrdan kübräk biyeklekkä kütärgän häm tirä-yaqtağı töbäklärdä kürenüçänlekne kimetkän küp sanda şartlawnıñ buluın belderde. Räsmilär köçle köl yawımınıñ bula aluın kisätep, vilayättä yäşäwçelärgä zarur bulmıyça torıp tışqa çıqmasqa häm maşina qullanudan taypılıp torırğa kiñäş itte.