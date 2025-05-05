ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail kabinetı Ğazzädäge höcümnärne kiñäytüne rasladı
İzrailneñ İminlek kabinetı Ğazzädäge höcümnärne êtaplap kiñäytü qararın rasladı, UNRWA oyışması bu töbäktä sälamätlek saqlaw xezmätlärenä citdi çığanaq qıtlığı yanawın belderde.
İzrail kabinetı Ğazzädäge höcümnärne kiñäytüne rasladı
Israel resumed its offensive in Gaza in March after unilaterally breaking a negotiated ceasefire agreement. / Photo: Reuters
5 Май 2025

İzrailneñ däwlät kanalı “Kan”nıñ wäqalätle çığanaqlarğa nigezlänep birgän düşämbe könge xäbärenä qarağanda, prem’yer-ministr  Bin’yamin Netan’yaxu citäkçelegendäge İminlek kabinetı Ğazzädäge höcümnärne äkrenläp kiñäytüne rasladı.

Ğomumi ştab başlığı Êyal’ Zamir yäkşämbe könne yasağan belderüendä Ğazzädäge höcümnärne kiñäytü maqsatında İzrail armiyäseneñ distälägän meñ zapastağı ğäskärineñ xärbi xezmätkä çaqırıluı öçen färmannar çığara başlawın rasladı.

Yäkşämbä könne Yämändäge xusilär tarafınnan cibärelgän raketa kisäge İzrailneñ töp kerü qapqası bulğan Ben Gurion aêroportı tiräsenä töşkännän soñ berniçä säğat’ uzuğa Netan’yaxu videoyullama yasap, İminlek kabinetınıñ Ğazzädäge suğışnıñ kiläse êtabı turında söyläşü öçen cıyıluın citkerde.

İzrail mart ayında AQŞ yaqlawı belän ike ay däwam itkän häm bäreleşlärne tuqtatqan utnı tuqtatu kileşüen ber yaqlı bozıp Ğazzädäge höcümnärne qabat başlatqan ide.

İsrailneñ Ynet xäbär agentlığına kürä, İminlek kabinetı Ğazzädä yärdäm taratu öçen yaña plan raslağan, läkin yärdämnärneñ qayçan töbäkkä citkereläçäge haman bilgesez.

Şul uq waqıtta Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Yaqın Könçığıştağı Fälästin qaçaqlarına yärdäm itü häm êş agentlığı (UNRWA) yäkşämbä könne yasağan kisätüdä, İzrailneñ blokadası häm daimi höcümnäre arqasında Ğazzädäge sälamätlek saqlaw xezmätläreneñ citdi çığanaq qıtlığına duçar buluın belderde.

 “İñ kiräkle äyberlärneñ öçtän ber öleşe inde bette, qalğan öçtän ber öleşeneñ isä ike ay êçendä betüe kötelä”, – dip belderde agentlıq, “X “platforması aşa wäzğıyät’neñ awırlığın tağın ber qat assızıqladı.

Agentlıq blokada häm bombalaw şartlarında sälamätlek saqlaw xezmätläreneñ kritik däräcädä citärlek bulmağan çığanaqlar belän däwam itüen belderep, şul uq waqıtta  UNRWAnıñ  Ğazzädä sälamätlek saqlaw xezmäte kürsätä alğan  töp oyışmalarnıñ berse bulıp qaluın iskärtte.

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