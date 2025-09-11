“The Wall Street Journal”ğa kürä AQŞ ilbaşı Donald Tramp İzrail premyer-ministrı Binyamin Netanyaxu belän uzdırğan telefon söyläşüendä İzrailneñ Qatardağı “Xamas” wäkillärenä qarağan höcümeneñ xıyalların çelpärämä kiterüen belderde.
Çärşämbe könge xäbärgä kürä AQŞ citäkçelegennän yuğarı däräcäle räsmi zatlar Trampnıñ Netanyaxuğa Qatar başqalası Doxada fälästinle törkemneñ säyäsi liderların maqsat itep alu qararınıñ aqıllı bulmawın äytüen häm höcüm xäbären İzraildän tügel dä, AQŞ armiyasennän öyrängäne öçen yarsulanuın äytüen citkerde.
Räsmi zatlarğa kürä Tramp şulay yq bu höcümneñ Ğazzä suğışın tuqtatu öçen söyläşülärgä aradaşçı bulğan başqa AQŞ berlektäşeneñ cirlärenä yasaluın assızıqladı.
Netanyaxu isä höcümne başlatu öçen qısqa forsat tuuın häm bu forsattan faydalanuın açıqladı.
Räsmi zatlar bu söyläşüdän soñ ikençe dustanä söyläşüneñ uzuın belderde. İkençe telefon söyläşüendä Tramp Netanyaxuğa höcümneñ uñışlı bulıp bulmawın soradı läkin Netanyaxu tögäl cawap birmäde.
Annarı “Xamas” höcümdä 5 törkem äğzase belän ber Qatarlı iminlek xezmätkäreneñ ülüen açıqladı.
Tramp Netanyaxuğa yarsulı
“The Wall Street Journal”ğa kürä Tramp İzrailneñ köçle xuplawçısı bularaq belensä dä, Netanyaxunıñ AQŞnıñ fikeren almıyça yasağan agressiv adımnarı Trampnı däwamlı awır xäldä qaldırğannan tınıçsız bula başladı.
Oxşaş xäbärlärdä Aq Yort räsmi zatlarınıñ Netanyaxunıñ iyul ayında Süriyägä höcüm itüennän soñ tile keşe kebek totış kürsätüen uylawları äytelde.
Qatar höcümne qurqaqlarça dip atap, xalıqara xoquqnı bozuda ğayepläde, İzrailneñ cawapsız totışlarına yul quymayaçağın belderde.
Farsı qultığı ile bulğan Qatar AQŞ häm Misır belän bergä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär 64 meñ 600dän artıq fälästinleneñ ğomere özelgän Ğazzädäge küpläp üterüne beterü öçen aradaşçılıq tırışlıqlarında töp rol uynıy.
Qatar premyer-ministrı Şäyex Möxämmäd bint Abdurrahman äl-Tani çärşämbe könne belderü yasap, Doxağa qarağan İzrail höcümenä qarşı kollektiv regional cawapnıñ äzerlänüen, şulay uq Ğaräp häm İslam partnyerları belän kiñäşmälärneñ däwam itüen assızıqladı.
Äl-Tani “CNN”ğa birgän intervyuda bolay dide: “Töbäktän cawap kiläçäk. Bu cawapnı xäzerge waqıtta qalğan regional partnyerlar belän bäxäsläşäbez, kiñäşü bara.”