16 Декабрь 2024
Süriyäneñ başqalası Dimäşqnıñ Xösäyeniyä töbägendä kümäk qaberlek tabıldı. Aña Bäşşar Äsäd rejimı bärep töşerelgännän soñ Süriyädä däwam itüçe êzläw häm tikşerü tırışlıqları qısalarında yulığalar. Kümäk qaberlek başqalanıñ kön’yaq-könçığışında, aêroportnıñ artında uq urnaşqan.
Monnan tış, Dimäşqtağı ber villanıñ tüntärelgän lider Bäşşar Äsädneñ qardäşe Maxär Äsäd belän bäyle narkotiklar citeşterü üzäge buluı açıqlandı.
8nçe dekabr’dä distälärçä yıllıq Baas rejimı cimerelgännän birle Süriyädä daimi räweştä narkotiklar citeşterü üzäkläre tabılıp tora. 2021nçe yılda Bäşşar Äsäd rejimınıñ narkotiklar satudan 5 milliard dollardan artıq kerem aluı belderelgän ide.