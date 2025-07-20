20 Июль 2025
Törkiyä cömhüriyäte ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Kipr töreklären yaqlaw öçen 1974 yılda başqarılğan Tınıçlıq xäräkäten iskä alıp, Tön'yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä Tınıçlıq häm bäysezlek bäyrämen qotladı.
Ärdoğan Kipr utrawın Greśiyağa quşarğa telägän Kipr grekları tüntäreleşenä Törkiyä cawap bularaq başlatqan xärbi operaśiyane iskä alu öçen Tön'yaq Kipr Törek Cömhüriyätenä kitte.
Kipr törek xalqına yasağan yullamasında ilbaşı bolap dip citkerde: “Kipr tınıçlıq xäräkäteneñ 51 yıllığında Kipr törek xalqınıñ yäşäw öçen alıp barğan köräşendä cannarın fida qılğan şähitlärne räxmät xisläre belän iskä alam, qaharman ğazıylarıbızğa räxmätemne belderäm.”