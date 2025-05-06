DÖNYA
2 min uqıu
Ukrainanıñ keşesez hawa apparatı höcüme Rusiyädä hawa xäräkäten tuqtattı
Rusiyädä Böyek Ciñüneñ 80 yıllığı tantanaları aldınnan Ukraina 100dän artıq kelşesez hawa apparatı cibärde.
Ukrainanıñ keşesez hawa apparatı höcüme Rusiyädä hawa xäräkäten tuqtattı
Firefighters work at the site of the Barabashovo market hit by Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine May 6, 2025. / Reuters
6 Май 2025

Ukraina tön urtasında 100dän artıq dron cibärgännän soñ Rusiyä aêroportlarında xäräkät çikläwläre kertelde. Bu höcümnär Mäskäwdä İkençe Bötendönya suğışında ciñü paradına berniçä kön qala yasaldı.

Barlığı 105 dron Rusiyägä höcüm itte, dip belderde saqlanu ministrlığı. Älege höcümnär 9nçı mayda İkençe Bötendön’ya suğışında ciñüneñ 80 yıllığı uñayınnan Mäskäwdä uzaçaq häm ilbaşı Vladimir Putin citäkçelek itäçäk tantanalardan alda yasaldı. Anda bik küp dön’ya liderı qatnaşuı kötelä.  

Hawa saqlanu köçläre Mäskäw tiräsendä 19 dronnı bärep töşerde, häm qaldıqlar şähärneñ kön’yağında urnaşqan zur uramğa kilep töşte, ämma zıyan kürüçelär bulmadı, dip yazdı Mäskäw mêrı Sergey Sobyanin “Telegram”da.

Rusiyä xäbär agentlıqları, Federal’ hawa transport agentlığı mäğ’lümatlarına tayanıp, Mäskäwdäge dürt aêroportnı da kertep, unlap aêroportta oçış çikläwläre kertelüe turında xäbär itte. Şulay da, şähärneñ töp aêroportı Şeremet’yevodağı xäräkätkä, başlıça, täêsir itmägän.

Êlektr utı tulısınça özelde

Rusiyä mediası çärşämbä könne Mäskäwdä çatnağan supermarket täräzäse häm karalğan toraq yort fasadınıñ räsemnären kürsätte.

Başqa şähärlärdäge, şul isäptän Volgograd häm Nijniy Novgorodtağı aêroportlarğa da yoğıntı yasıy.

Voronej häm Penza gubernatorları üz töbäklärendä çirat buyınça 18 häm 10 Ukraina dronınıñ totqarlanuı turında xäbär itte, ämma zıyan kürüçelär bulmağan.

Kursk töbägendä waqıtlıça gubernator Aleksandr Xinşteyn Rılsk şähärendä êlektr podstanśiyäsenä höcüm buluın häm ike yäşüsmer yaralanuın belderde.

"Şähärgä höcüm näticäsendä ike transformator zıyan kürde häm êlektr täêminatı tulısınça özelde," dip yazdı ul “Telegram”da.

Ukrainada isä Rusiyäneñ dron höcüme näticäsendä Odessa töbägendä ber keşe häläk buldı, dip xäbär itte gubernator Oleg Kiper düşämbe kiç.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us