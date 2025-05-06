Ukraina tön urtasında 100dän artıq dron cibärgännän soñ Rusiyä aêroportlarında xäräkät çikläwläre kertelde. Bu höcümnär Mäskäwdä İkençe Bötendönya suğışında ciñü paradına berniçä kön qala yasaldı.
Barlığı 105 dron Rusiyägä höcüm itte, dip belderde saqlanu ministrlığı. Älege höcümnär 9nçı mayda İkençe Bötendön’ya suğışında ciñüneñ 80 yıllığı uñayınnan Mäskäwdä uzaçaq häm ilbaşı Vladimir Putin citäkçelek itäçäk tantanalardan alda yasaldı. Anda bik küp dön’ya liderı qatnaşuı kötelä.
Hawa saqlanu köçläre Mäskäw tiräsendä 19 dronnı bärep töşerde, häm qaldıqlar şähärneñ kön’yağında urnaşqan zur uramğa kilep töşte, ämma zıyan kürüçelär bulmadı, dip yazdı Mäskäw mêrı Sergey Sobyanin “Telegram”da.
Rusiyä xäbär agentlıqları, Federal’ hawa transport agentlığı mäğ’lümatlarına tayanıp, Mäskäwdäge dürt aêroportnı da kertep, unlap aêroportta oçış çikläwläre kertelüe turında xäbär itte. Şulay da, şähärneñ töp aêroportı Şeremet’yevodağı xäräkätkä, başlıça, täêsir itmägän.
Êlektr utı tulısınça özelde
Rusiyä mediası çärşämbä könne Mäskäwdä çatnağan supermarket täräzäse häm karalğan toraq yort fasadınıñ räsemnären kürsätte.
Başqa şähärlärdäge, şul isäptän Volgograd häm Nijniy Novgorodtağı aêroportlarğa da yoğıntı yasıy.
Voronej häm Penza gubernatorları üz töbäklärendä çirat buyınça 18 häm 10 Ukraina dronınıñ totqarlanuı turında xäbär itte, ämma zıyan kürüçelär bulmağan.
Kursk töbägendä waqıtlıça gubernator Aleksandr Xinşteyn Rılsk şähärendä êlektr podstanśiyäsenä höcüm buluın häm ike yäşüsmer yaralanuın belderde.
"Şähärgä höcüm näticäsendä ike transformator zıyan kürde häm êlektr täêminatı tulısınça özelde," dip yazdı ul “Telegram”da.
Ukrainada isä Rusiyäneñ dron höcüme näticäsendä Odessa töbägendä ber keşe häläk buldı, dip xäbär itte gubernator Oleg Kiper düşämbe kiç.