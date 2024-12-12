12 Декабрь 2024
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Änkaranıñ aradaşçılığında alıp barılğan “Somaliland añlaşılmawçanlığı” söyläşülärendä Somali däwlät başlığı Xäsän şäyex Mäxmüt häm Êfiopiya xökümäte räise Abiy Äxmätneñ tarixi kileşügä ireşüe belän täbrik itte.
Urtaq matbuğat cıyılışında ul ike lider arasında añlaşa almawnı çişüçe belderü citkerde. Ärdoğan anı Somali häm Êfiopiya arasında tınıçlıq häm xezmättäşlek yulında ber adım bularaq bäyäläde. Ul Törkiyäneñ Afrikadağı bu ähämiyätle töbäktä totrıqlılıqnı yaqlaw maqsatın assızıqladı.