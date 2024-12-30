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Tatarça xäbärlär / TRT Tatar
30 Декабрь 2024

Azärbaycan İlbaşı İlham Äliyev Rusiyäneñ bärep töşerelgän oçqıç öçen kompensaśiyä tüläweneñ zarurlığın belderde.

Äliyev “Azärbaycan hawa yulları”nıñ Qazaqstanda kilep töşkän oçqıçınıñ Rusiyä hawa kiñlegendä tıştan zıyan kürüen häm şunıñ arqasında idarä itelmäslek torışqa kilüen iskärtep uzdı.

Äliyev, Rusiyäneñ oçqıçqa ut açuınıñ aqılğa sıymaslıq xäl buluına basım yasap, Rusiyädän ğafu ütenüen, gäyeben tanuın häm kompensaśiyä tüläwen teläde.

Könyaq Koreyädä 3nçe dekabrdä ğadättän tış xäl iğlan itüe belän bäyle bularaq alıp barılğan tikşerüdä İlbaşı Yoon Suk Yeolnı qulğa alu taläp itelde.

“Yonhap” xäbär itkänçä, yuğarı däräcäle wazıyfalılar xaqında Korrupśiyäne (qanunsızlıqnı) tikşerü ofisı belän İminlek ğomum mödirlege häm Saqlanu ministrlığınıñ urtaq tikşerüen alıp baruçı räsmilär Yoonnıñ saq astına alınuı öçen Seul könbatış regional mäxkämäsenä möräcäğät itte.

"Baş kütärü" häm "wazıyfanı naçar niyättä qullanu” şöbxäse belän alıp barılğan tikşerüdä Yoonnıñ öç tapqır açıqlaw yasawı öçen çaqırıluı, fäqät çaqırularğa cawap qaytarmawı iskärtelep uzılıp, qulğa alınuı soraldı. Könyaq Koreyä tarixında täwge tapqır wazıyfadağı Däwlät başlığı öçen saq astına alınuı taläp itelä.

Amerika Quşma Ştatlarınıñ 39nçı İlbaşı Djimmi Karter wafat buldı.

İlneñ iñ ozaq yäşäwçe prezidentı däräcäsen yörtüçe häm Nobel tınıçlıq büläge iyäse Djimmi Karter (Jimmy Carter) 100 yäşendä wafat buldı.

1977nçe-1981nçe yıllar aralığında wazıyfa başqarğan Karter Georgiadäge öyendä üle tabıldı.

Karter Soverlar Berlegeneñ Äfğanstannı basıp aluı, İran inqilabı yäşängän häm neft krizisı böten dönyağa täêsir itkän çorda İlbaşı buluı belän xäterlänä.

ÇIĞANAQ:TRT Tatar
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