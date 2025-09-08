TÜRKİYE
İzmirdä poliśiya bülekçäsenä höcüm oyıştırıldı
8 Сентябрь 2025

Törkiyäneñ könbatışında poliśiya bülekçäsenä höcüm oyıştırıldı, waqıyğada 2 poliśiya xezmätkäre yaqtı dönyadan kitte.

16 yäşlek şöbhäle İzmirdä oyıştırğan qorallı höcümdä ike poliśiya xezmätkäreneñ dä yaralanuınnan soñ qulğa alındı.

Räsmi zatlar Törkiyäneñ könbatışında, İzmirdä ber poliśiya bülekçäsenä oyıştırılğan häm ike poliśiya xezmätkäre ülgän, ike xezmätkär dä yaralanğan qorallı höcümnän soñ 16 yäşlek şöbhäleneñ qulğa alınuın açıqladı.

İzmirneñ Balçova rayonındağı Salih İşgören isemle poliśiya üzägenä avtomat belän ut açqan şöbhäleneñ 16 yäşlek E.B. buluı belderelde.

Êçke êşlär ministrı Ali Yärlikaya Balçovadağı poliśiya bülekçäsenä yasalğan bu çirqanıç höcümdä ike poliśiya xezmätkäreneñ şähit buluın, ber poliśiya xezmätkäreneñ awır, ikençeseneñ isä ciñelçä yaralanuın açıqladı.

Ministr X platformasında bolay dip yazdı: “Waqıyğada şöbhäle E.B. qulğa alındı. Tikşerü bara.”

Yaralanğan poliśiya xezmätkäre Dokuz Eylül universitetı xastaxanäsenä salındı.

Ğadälät ministrı Yılmaz Tunç İzmir başprokuraturası tarafınnan höcüm belän bäyle yuridik tikşerüneñ başlatıluın citkerde.

Mediada urın alğan xäbärlärgä kürä poliśiya törkemnäre waqıyğadan soñ töbäktä kiñ qırlı qurqınıçsızlıq çaraların kürde.

İzmir mêrı Cämil Tugay höcümne xain dip atap, X platformasında ülgän poliśiya xezmätkärläre ğailäläreneñ qayğısın urtaqlaştı.  

