10 Декабрь 2024
Serbiyäneñ Novi Pazar şähärendä Törek mädäniyatı könnäre bara. Älege qısalarda qalada “Anadolu cilläre” dip ataluçı djaz muzıkası konśertı oyıştırıldı. Açılışta Törkiyä konsulı Osman Päşmän mädäni çaralarnıñ xalıqlar arasındağı mönäsäbätlärne üsterüen söyläde. Ul Novi Pazar şähäre dä kerüçe Sancak töbägen Törkiyä belän Serbiyä arasındağı küper sıman kürülären, cirlektä oyıştırılğan mäğarif, mädäniyät häm sänğat’ êşçänleklärenä yärdäm itülären äytte.
Törek mädäniyatı könnäre qısalarında öçen kön buyı konśertlar, oçraşular häm fil’m kürsätü planlaştırılğan.