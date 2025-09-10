SÄYÄSÄT
Rutte häm Starmer Ukrainağa tağın da köçleräk xärbi yaqlaw kürsätergä wäğ’dä birde
Oçraşuda töbäk iminlege mäs’äläläre dä qaraldı, Starmer İzrailneñ Doxağa yasağan höcümen ğäyepläde häm kiyerenkelekne kimetergä çaqırdı.
Rutte häm Starmer Ukrainağa tağın da köçleräk xärbi yaqlaw kürsätergä wäğ’dä birde
10 Сентябрь 2025

Angliya prem’yer-ministrı Kir Starmer sişämbe könne Londonda ütkän Ukraina saqlanu êlemtä törkeme (UDCG) cıyılışınnan soñ NATO ğomum särqatibe Mark Ruttenı qabul itte.

Dauning-strit belderüenä qarağanda, liderlar şulay uq Doxadağı wäzğıyät’ turında da söyläşte. Starmer, soñğı İzrail höcümen ğäyepläp, töbäktä kiyerenkelekne arttırudan taypılunıñ möhimlegen assızıqladı.

Ukraina mäs’äläsendä isä ike lider front sızığındağı wäzğıyät’ne küzdän kiçerü häm Kiyevqa kiräkle xärbi sälätlärne täêmin itü zarurlığın assızıqladı.

Rutte Starmerğa kön buyı ütkärelgän UDCG cıyılışındağı söyläşülär turında mäğ’lümat birde. Ul berlektäşlärneñ  “Teläwçelär koaliśiyäse”n dä kertep, yärdämne arttıru tırışlıqların raslawların citkerde. İke lider da AQŞnıñ öleşläreneñ koaliśiya planına kertelüen xupladı.

Täqdim itelä

Şulay uq Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinnı mäğ’näle tınıçlıq söyläşülärenä mäcbür itü öçen sankśiyälärne dä kertep, Mäskäwgä basımnı arttıru kiräklege turında kileşü täêmin itelde.

NATO beldergänçä, Rutte şul uq könne irtänge säğat’lärdä Böyekbritaniya saqlanu ministrı Djon Xili, tışqı êşlär ministrı İvet Kuper, Ukraina saqlanu ministrı Denis Şmigal häm Germaniya saqlanu ministrı Boris Pisto­rius belän dä ayırım oçraşular ütkärde.

Rutte Böyekbritaniyäneñ saqlanu çığımnarın arttıru wäğ’däsen häm Franśiya belän bergä Ukraina öçen iminlek garantiyälären nığıtudağı äydäp baruçı rolen maqtadı.

