Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin belän telefonnan söyläşte.
İlbaşı idaräseneñ êlemtä bülege xäbär itkänçä, söyläşüdä Törkiyä - Rusiya mönäsäbätläre, Süriyädäge soñğı waqıyğalar, global’ häm regional’ mäs’älälär qaraldı.
İlbaşı Ärdoğan söyläşü barışında Törkiyäneñ Süriyäneñ cir bötenlegen yaqlawnı däwam itüen, Süriyädä ğadel häm daimi çişeleş tabarğa tırışuın, töbäktä diplomatiya öçen kübräk urın açu möhimlegen citkerde.
Törkiyä ilbaşı bu êtapta Süriyä rejimınıñ säyäsi çişeleş barışında qatnaşırğa tiyeşlegen äytte.
Ärdoğan assızıqlawınça, Süriyädäge soñğı waqıyğalar qısalarında iñ möhim problema – tınıç xalıqqa zıyan kilmäwe. Törkiyä Süriyädä tınıçlıq täêmin itü öçen bar köçen quyaçaq.
İlbaşı Ärdoğan Süriyädäge soñğı waqıyğalardan faydalanırğa telägän “PKK” separatist terror oyışması häm anıñ törkemnärenä qarşı köräştä Törkiyäneñ qatğıy totışın däwam itäçägen belderde.