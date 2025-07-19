Süriyäneñ cir bötenlege, berdämlege häm möstäqillegenä bulğan yaqlawın täqrarlawçı Törkiyä suğış belän tar-mar itelgän ildä tınıçlıqnıñ qabat urnaştırıluına öleş kertergä äzer buluın belderde.
Törek diplomatik çığanaqlarına kürä, Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan comğa könne Süriyä wazıyfadaşı Asaad äl Şaibani belän ütkärgän telefon söyläşüendä ilneñ könyağındağı xällärgä tuqtalıp uzdı.
Söyläşü waqıtında Fidan, Törkiyäneñ cirlektäge wazğiyätne yaqınnan küzätep toruın belderep, Änkaranıñ Süriyäneñ cir bötenlege, berdämlege häm suverenlığına yaqlawın tağın ber qat bilgeläp uzdı.
İzrailneñ waqiğalarğa qatışuınıñ qabul itelmäslek buluına basım yasawçı Fidan İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu xökümäteneñ regional totrıqlılıqqa häm Süriyä xalqınıñ kiläçägenä yanawçı adımnarın tuqtatuı zarurlığın äytte.
Süväyda vilayäteneñ könbatış häm tönyaq töbäklärendä bädävi (beduin) aşirät köçläre belän cirle qorallı druz törkemnäre arasında bäreleşlär däwam itä.
Yäkşämbe könne başlanğan çiklängän bäreleşlär Süriyä rejim köçläreneñ qatışuı belän zuraydı. Annan soñ qorallı druz törkemnäre oyıştırğan höcümnärdä distälägän rejim ğaskäriye häläq buldı.
Rejim köçläre belän druz törkemnäre arasında artqan kiyerenkelektän soñ qısqa waqıtlı utnı tuqtatu täêmin itelde, läkin bu da bik tiz bozıldı.
İzrail, druz cämğiyätlären saqlaw sıltawı belän Süriyä külämendäge höcümnären arttırıp, çärşämbe könne Dimäşqtäge Ğomum ştab häm İlbaşı sarayı belän bergä dürt vilayättä hawa höcümnären oyıştırdı.
Atakiçen (pänceşämbe tönendä) Süriyä İlbaşı idaräse ğäräp häm amerikan taraflarınıñ aradaşçılığında yaña kileşüne iğlan itte. Kileşü qısalarında rejim köçläre kiyerenkelekne kimetü maqsatınnan çığıp Süväydadan çigenä başladı.