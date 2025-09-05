AQŞnıñ êlekkege ilbaşı Djo Baydennıñ tire yaman şeşe küzänäklärennän arınu öçen küptän tügel Moos operaśiyäse yasatuın “CNN”ğa räsmi wäkil rasladı.
Operatsiyäneñ tögäl köne äytelmäde, läkin internetta taralğan videoyazmalarda 82 yäşlek Baydennıñ mañgayında yara êzläre kürenä, dip xäbär itte “CNN”.
Moos operaśiyäse – tireneñ neçkä qatlamnarı alınıp, mikroskop aşa centekläp tikşerelä torğan ısul. Bu prośedura, ğädättä, yış qabatlana torğan yäki tiz üsä torğan yaman şeş küzänäkläre öçen, bigräk tä, yöz häm qullar kebek sizger urınnarda qullanıla.
Bayden 2023nçe yılda ilbaşı wazifasında bulğanda, kükräk öleşennän bazal' küzänäk karsinoması aldırğan ide.
Ul waqıtta Aq Yort tabibı Dr. Kevin O’Konnor: “Barlıq yaman şeş küzänäkläre uñışlı räweştä alındı”, - dip belderde häm Baydennıñ “dermatologik küzätü”ne däwam itäçägen äytte.
May ayında Baydenğa söyäklärgä taralğan agressiv prostata yaman şeşe diagnozı quyıldı. Şunnan birle ul däwalana häm optimistik qaraşta qala.
Bayden “CNN”ğa: “Monı ciñä alaçağıbıznı uylıym”, - dip äytte häm: “Ul organnarğa taralmağan, minem söyäklärem nıq, ütep kerä almadı. Şuña kürä min üzemne yaxşı xis itäm”, - dip belderde.
Baydennıñ fizik sälamätlege häm aqıl säläte ilbaşı bulğan waqıtta yış telgä alınğan temalar buldı.
2024nçe yılnıñ iyül ayında ul, Donald Tramp belän bäxäs tapşıruında naçar çığış yasağannan soñ, Demokratik partiyada borçılular tudırdı häm qabat saylawlarda qatnaşu niyätennän kinät baş tarttı.
Bayden 2020nçe yılda ilbaşı itep saylanğanda bu wazıyfağa kereşkän iñ olı yäştäge lider buldı. Bu rekord 2023nçe yılda, 79 yäşlek Tramp ilbaşı bulğanda, uzdırıldı.
Bayden, wazıyfadan kitkännän soñ, tınıç tormış alıp bara, cämäğät çaralarında bik az qatnaşa.
Aprel ayında ul Tramp administraśiyase täqdim itkän qısqartularğa qarşı Sośial-täêminat idaräsen yaqlap çığış yasadı.