TÜRKİYE
1 min uqıu
“TOGG” yaña markasın Germaniyadä tanıttı
Törkiyäneñ êlektrlı avtomobile Awrupa bazarına yünälde
“TOGG” yaña markasın Germaniyadä tanıttı
/ AA
9 Сентябрь 2025

“TOGG”nıñ İdarä şurası başlığı Fuat Tosyalı beldergänçä şirkätneñ Törkiyädäge uñışınnan soñ Awrupağa adım yasawı borılış noqtası bulıp tora.

Törkiyädä êlektrlı avtomobil citeşterüçe “TOGG” yaña markasın tanıtıp, Awrupadağı satışların Germaniyadän başlataçağın citkerde. Şirkät Awrupanıñ iñ zur häm köndäş avtomobil bazarına kerep, yaña tabış forsatların êzli.

“TOGG” düşämbe könne “T10X” êlektrlı SUV markasın Awrupağa cibärde häm “T10F” isemle êlektrlı 5 işekle markasın tanıttı. İke markağa da aldan zakazlar sentäbr azağında Germaniyadä başlanaçaq.

“TOGG”nıñ İdarä şurası başlığı Fuat Tosyalı şirkätneñ Törkiyädäge uñışınnan soñ Awrupağa adım yasawınıñ möhim borılış noqtası buluın belderde.

Täqdim itelä

“TOGG”nı citeşterü êtapları häm barlıqqa kilgän awırlıqlarğa tuqtalğan Fuat Tosyalı tübändägeçä däwam itte: “Tarixta berençe tapqır intellektual milek xoquqları Törkiyäneke bulğan avtomobil yasadıq. Sänägät tarixında berençe buldı ul häm bez monı başqarıp çıqtıq. Şöker, awırlıqları bulsa da, härwaqıt çişeleş êzlädek, küp êşlädek.”

İke markanıñ da bäyäläre açıqlanmadı.

“TOGG” uzğan yılnı Törkiyädä yaqınça 30 meñ “T10X” êlektrlı SUV maşinasın sattı. Bıyıl avgustka qadärge satular isä 42%ka artıp, yaqınça 21 meñgä citte.

“Fisker”, “Lordstown” häm “Arrival” kebek qayber êlektrlı avtomobil iniśiativaları uñışsız buldı häm investorlar haman da bu zararğa kiterüçe operaśiyalärneñ qayberlären finanslarğa däwam itä.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us