“TOGG”nıñ İdarä şurası başlığı Fuat Tosyalı beldergänçä şirkätneñ Törkiyädäge uñışınnan soñ Awrupağa adım yasawı borılış noqtası bulıp tora.
Törkiyädä êlektrlı avtomobil citeşterüçe “TOGG” yaña markasın tanıtıp, Awrupadağı satışların Germaniyadän başlataçağın citkerde. Şirkät Awrupanıñ iñ zur häm köndäş avtomobil bazarına kerep, yaña tabış forsatların êzli.
“TOGG” düşämbe könne “T10X” êlektrlı SUV markasın Awrupağa cibärde häm “T10F” isemle êlektrlı 5 işekle markasın tanıttı. İke markağa da aldan zakazlar sentäbr azağında Germaniyadä başlanaçaq.
“TOGG”nıñ İdarä şurası başlığı Fuat Tosyalı şirkätneñ Törkiyädäge uñışınnan soñ Awrupağa adım yasawınıñ möhim borılış noqtası buluın belderde.
“TOGG”nı citeşterü êtapları häm barlıqqa kilgän awırlıqlarğa tuqtalğan Fuat Tosyalı tübändägeçä däwam itte: “Tarixta berençe tapqır intellektual milek xoquqları Törkiyäneke bulğan avtomobil yasadıq. Sänägät tarixında berençe buldı ul häm bez monı başqarıp çıqtıq. Şöker, awırlıqları bulsa da, härwaqıt çişeleş êzlädek, küp êşlädek.”
İke markanıñ da bäyäläre açıqlanmadı.
“TOGG” uzğan yılnı Törkiyädä yaqınça 30 meñ “T10X” êlektrlı SUV maşinasın sattı. Bıyıl avgustka qadärge satular isä 42%ka artıp, yaqınça 21 meñgä citte.
“Fisker”, “Lordstown” häm “Arrival” kebek qayber êlektrlı avtomobil iniśiativaları uñışsız buldı häm investorlar haman da bu zararğa kiterüçe operaśiyalärneñ qayberlären finanslarğa däwam itä.