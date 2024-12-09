9 Декабрь 2024
Süriyäneñ İstanbuldağı baş konsullığına 61 yıllıq Baas rejimı cimerelgännän soñ “inqıylab bayrağı” êlende.
Xezmätkärlär kiçä binanıñ balkonınnan rejimnıñ bayrağın aldı. Bügen irtänge säğat’lärdä isä yañasın quyuları kürende.
İsegezgä töşeräbez, Süriyädä 27nçe noyabr’dä rejim köçläre häm oppoziśiyä törkemnäre arasında bäreleşlär başlandı.
7nçe dekabr’dä oppoziśiyä başqala Dimäşq’qa kerä başladı. Alarğa cirle xalıq massaları da yärdäm kürsätte. Näticädä rejim bärep töşerelde.
Şulay itep, Baas partiyäseneñ ildäge 61 yıllıq xakimiyäte tögällände. Rejim liderı Bäşşar Äsäd ildän qaçtı.