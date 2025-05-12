Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiynıñ suğışnı beteräçäk ixtimallı söyläşülär öçen Putinnı Törkiyädä kötäçäge turındağı süzläre xalıqara media oyışmaların cälep itte.
Rusiyä liderı Putin belän ixtimallı söyläşü 3 yıl däwam itüçe bäreleşlärdä möhim adım bulaçaq.
Dön’yanıñ här poçmağındağı xäbär çığanaqları Zelenskiynıñ süzlären citkerde häm Ukraina - Rusiyä söyläşüläreneñ Törkiyädä uzu ixtimalına iğtibarnı cälep itte.
“Tınıçlıq urnaştıru öçen kilegez; Törkiyägä kilegez”
“Axios” xäbär säxifäse “Zelenskiy Putin belän küreşep söyläşer öçen Törkiyägä kitä” isemle xäbärendä Ukrainalı ber räsmi zatnıñ tübändäge süzlärenä urın birde: “Rusiyä düşämbe könne utnı tuqtatunı qabul itmäsä dä, Zelenskiy pänceşämbe könne Törkiyädä bulaçaq.”
“New York Times” citkergänçä ilbaşı Zelenskiy X sośial’ media platformasında belderü yasap, diplomatiyağa ixtimal birü öçen Rusiyäne bäreleşlärne tuqtatırğa çaqırdı.
BBC xäbärenä kürä Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy suğışnı beterü söyläşüläre öçen pänceşämbe könne İstanbulda Rusiyä liderı Vladimir Putin belän küreşep söyläşergä äzer buluın äytte.
“The Independent” gazetı Zelenskiynıñ süzlären urtaqlaştı: “Pänceşämbe könne Putinnı Törkiyädä kötäm. Üzem. Ruslar tağın ber tapqır säbäp tabıp kilmi qalmas dip ömetlänäm.”
“Sunday Times” beldergänçä Ukraina ilbaşı 2022 yıldan bügengä qadär ike il arasında berençe tapqır turıdan tınıçlıq urnaştıru söyläşülärendä qatnaşunı qabul itte.
“Kiev Independent” gazetı xäbäre tübändägeçä yañğırıy: “Zelenskiy Törkiyädä Putin belän küreşep söyläşergä äzer, şunduq utnı tuqtatırğa çaqıra.”
“Ukrinform” agentlığı xäbärenä kürä Ukraina ilbaşı Zelenskiy Rusiyäneñ utnı tuqtatuın kötüen häm 15 mayda Törkiyädä Kreml’ liderı Vladimir Putinnı kötäçägen äytte.
Singapurda dön’ya kürüçe “The Straits Times” gazetı citkergänçä AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp tınıçlıq urnaştırunıñ mömkin bulıp bulmawın bilgelär öçen turıdan söyläşü uzdıru zarurlığı turında äytkännän soñ Ukraina liderı 11 may könne Rusiyäle wazıyfadaşı Vladimir Putin belän Törkiyädä küreşergä äzer buluın açıqladı.
Üzäge Tähranda urnaşqan “Iran Front Page” xäbär säxifäse isä tübändäge başçanı qullandı: “Zelenskiy pänceşämbe könne Törkiyädä Putin belän küreşergä äzer buluın citkerde.”
Küreşerbez; söyläşerbez
“Moscow Times” gazetı “Tramp Ukrainanı Rusiyä belän söyläşüne qabul itärgä çaqıra” isemle xäbärendä Zelenskiynıñ pänceşämbe könne Törkiyädä Putinnı kötäçäge citkerelde.
“The Peninsula Qatar” Ukraina liderınıñ söyläşü östäle artına utırırğa teläwen assızıqladı.
İstanbuldağı söyläşülär
Putin İstanbuldağı söyläşülärneñ 15 mayda başlanuın täqdim itte.
Vladimir Putin Mäskäwdä oyıştırılğan matbuğat oçraşuında belderü yasap, Kiyevdağı räsmi zatlarnı 2022 yılnıñ azağında tuqtap qalğan söyläşülärne başlatıp cibärergä çaqıruların assızıqladı häm tübändägeçä däwam itte: “15 may pänceşämbe könne İstanbulda tuqtalğan söyläşülärne alşartsız başlatırğa täqdim itäbez.”
Zelenskiy X platformasında Rusiyägä daimi utnı tuqtatunı täqdim itülären äytep: “Diplomatiya öçen kiräkle nigezne täêmin itü öçen irtägädän başlap daimi utnı tuqtatunı kötäbez,” – dide.
“Pänceşämbe könne Putinnı Törkiyädä kötäm. Üzem. Ruslar tağın ber tapqır säbäp tabıp kilmi qalmas dip ömetlänäm,” – dide ul.