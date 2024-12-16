16 Декабрь 2024
İzrailneñ Ğazzä sızığına 2023 nçe yılnıñ 7 nçe oktyabrennän birle däwam itkän höcümnärendä ğomere özelgän fälästinlelärneñ sanı 45 meň 28gä kütärelgän.
Ğazzädäge Fälästin sälamätlek saqlaw ministrlığı 437 kön barğan höcümnär belän bäyle mäğ’lümatlar citkerde.
Belderüdä äytelgänçä, İzrail armiyäseneñ soñğı täwlektä Ğazzä sızığınıñ törle töbäklärenä oyıştırğan höcümnärendä 52 keşeneñ ğomere özelgän, 203 keşe cäräxätlängän.
Şulay itep höcümnärdä ğomeren yuğaltqan fälästinlelärneň sanı 45 meň 28 bulğan, yaralanuçılar – 106 meň 962.