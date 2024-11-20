DÖNYA
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Aqıl zäğıyf'länüne buldırmaw öçen döres tuqlanu kiräk
Üsemlek azıqlarındağı flavonoidlarnıñ demenśiyä qurqınıçın kimetüe açıqlandı
Aqıl zäğıyf'länüne buldırmaw öçen döres tuqlanu kiräk
20 Ноябрь 2024

Ciläk häm çäy şikelle flavonoidlarğa bay azıq-tölekne küp qullanu demenśiyä (aqıl zäğıyf’lege) yanawın kimetä. Bu Tön’yaq İrlandiyäneñ Belfast Kuins universitetı citäkçelegendä alıp barılğan tikşerenüdä açıqlana.

Belgeçlär üsemlek azıqlarındağı flavonoidlarnıñ antioksidant, yalqınsınuğa qarşı köräşü şikelle bik küp faydalı üzençälege barlığın belderä. Monnan tış, alarnıñ yöräk-qan tamırları awıruları kebek xronık çirlär qurqınıçın kimetep kenä qalmıy, tanıp-belü funkśiyälären yaxşırtu belän dä bäyläneşle buluı açıqlandı.

Tikşerenüneñ avtorı professor Aêdin Kassidi dön’yada demenśiyäneñ kiñ taraluına basım yasıy. Anıñ äytüençä, här kön 6 porśiyä flavonoidlarğa bay rizıq aşaw älege çir riskın 28%qa kimetä.

Tikşerenü törkemennän tabib Êmi Djenning demenśiyädän näticäle däwalaw çarası älegä tabılmawın, şuña sälamät tuqlanu häm yäşäw sıyfatın yaxşırtunıñ ähämiyätle buluın assızıqlıy.   

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