İzraille ber çığanaqqa kürä İzrail Ğazzä suğışın beterü häm äsirlärne irekkä cibärügä bäyle utnı tuqtatu mäs’äläsendä berençe tapqır “Xamas” belän turıdan söyläşü alıp bara.
İzraille ber säyäsi çığanaq şimbä könne belderü yasap, Tel’-Aviv citäkçelegeneñ berençe tapqır “Xamas” belän suğışnıñ tuqtawı ixtimalı turında söyläşülär alıp baruın citkerde.
“Haaretz” gazetına kürä älege çığanaq tübändägeçä belderde: “Bu söyläşü monnan aldağı kileşülär täêmin itelgän söyläşülärdän ayırmalı. Alar totıqlarnıñ irekkä çığuı belän bäyle ide, bu kileşü isä suğışnı tuqtatuğa qarağan. Şunıñ öçen härnärsä ber-bersenä bäyle. Bu bik butalçıq kileşü.”
Çığanaq citkergänçä täqdim itelgän kileşü 10 izraille totıqnıñ irekkä cibärelüen häm suğışnıñ betüe öçen tığız söyläşülär başlanaçaq 60 könlek utnı tuqtatunı üz êçenä ala.
Çığanaq şulay uq: “Söyläşülär suğışnıñ niçek itep azağına yaqınlaşaçağın yäisä däwam itäçägen, Ğazzädä närsälärneñ bulaçağın häm barlıq totıqlarnıñ niçek kire qaytaçağı kebek mäs’älälärne quzğata. Kileşü qısalarında suğışnıñ tuqtawı belän bäyle bäxäsle mäs’älälärne üz êçenä aluçı matdä bar. İke taraf ta başqa mäs’äläne östi ala häm bolar 60 könlek utnı tuqtatu barışında qaralaçaq,” – dide.