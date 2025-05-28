Fälästin qarşılıq kürsätü törkeme “Xamas” dön’ya külämendä öç könlek protestlar ütkärergä çaqırdı. Bu çara, İzrailgä basım yasap, Ğazzädäge genośidnı tuqtatu maqsatında oyıştırıla, çönki höcüm 600 könlek çigenä yaqınlaşa.

Çärşämbe köne İzrailneñ Ğazzägä qarşı 2023 yılnıñ 7 oktyabrendä başlağan höcümenä 600 kön bula. Şul waqıttan birle kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan yaqınça 54,000 keşe üterelgän häm 123,000 tiräse keşe yaralanğan.

Sişämbe könne “Xamas” 30nçı maydan başlap 1nçe iyün’gä qadär dön’yaküläm protestlar ütkärergä çaqırdı. Belderüdä bu çaralarnıñ "bezneñ xalıqqa qarşı genośid häm açlıq cinayätenä qarşılıq kürsätü, Ğazzä, Qudüs häm izge Al-Aqsa mäçetenä teläktäşlek" maqsatında oyıştırıluı äytelä.

“Xamas” törkeme "Ğazzä sızığındağı xalıqqa qarşı höcüm, genośid häm açlıq cinayätenä qarşı dön’yadağı şähärlärdä häm mäydannarda barlıq tör global' ğämällärne arttırırğa" çaqırdı.

İzrail 2nçe marttan birle Ğazzägä rizıq, mediśina häm humanitar yärdäm kertüne tuqtattı. Xökümätlär, keşe xoquqları oyışmaları häm xalıqara xisaplarğa qarağanda, bu bolay da awır humanitar krizisnı tağın da tiränäytä.

İzrail Ğazzä xalqınıñ barısın diyarlek küçenep kitärgä mäcbür itte häm blokada astındağı töbäkneñ küp öleşen xaräbälär xälenä kiterde.

Uzğan noyäbr’dä Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail xökümäte räise Bin’yamin Netan’yahu häm anıñ êlekkege saqlanu ministrı Yoav Gallantnı, Ğazzägä qarşı suğış cinayät’läre häm keşelekkä qarşı cinayätlär öçen, saq astına alu qararı çığardı.

Şulay uq, İzrail Xalıqara mäxkämädä Ğazzä xalqına qarşı suğış cinayätläre öçen genośid êşe belän oçraşa.