3 Декабрь 2024
Oksford süzlege sośial’ medianı kiräksez häm mavığıp qullanunı añlatuçı “baş miye çerü” süzen yıl süze dip sayladı. Anı 6 kandidat süz arasınnan 37 meñnän artıq keşe qatnaşında bilgelilär.
Baş miye çerü - sośial’ mediada añğıraytuçı videolarnıñ çiksez räweştä ber-ber artlı qaraluın añlata. Ul ber yılnıñ tendenśiyälären häm ruxi xaläten bilgeläwçe süz. Süzlektä “Ahämiyätsez häm fikerläwgä mäcbür itmäwçe videolarnı çiksez küp qaraw näticäsendä keşeneñ aqılınıñ häm intellektınıñ bozıluı” dip bilgelänä.
Sośial’ mediada çiktän tış sıyfatsız kontent qarawdan kilep çıqqan borçular 2024nçe yılda tağın da ähämiyätle buldı.