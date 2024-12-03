DÖNYA
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Baş miye çerü - yıl süze
Oksford süzlege anı 37 meñnän artıq keşe qatnaşında bilgeli
Baş miye çerü - yıl süze
sosyal media / AA
3 Декабрь 2024

Oksford süzlege sośial’ medianı kiräksez häm mavığıp qullanunı añlatuçı “baş miye çerü” süzen yıl süze dip sayladı. Anı 6 kandidat süz arasınnan 37 meñnän artıq keşe qatnaşında bilgelilär.   

Baş miye çerü - sośial’ mediada añğıraytuçı videolarnıñ çiksez räweştä ber-ber artlı qaraluın añlata. Ul ber yılnıñ tendenśiyälären häm ruxi xaläten bilgeläwçe süz. Süzlektä “Ahämiyätsez häm fikerläwgä mäcbür itmäwçe videolarnı çiksez küp qaraw näticäsendä keşeneñ aqılınıñ häm intellektınıñ bozıluı” dip bilgelänä.

Sośial’ mediada çiktän tış sıyfatsız kontent qarawdan kilep çıqqan borçular 2024nçe yılda tağın da ähämiyätle buldı.

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