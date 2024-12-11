11 Декабрь 2024
Ğazzädäge Fälästin sälamätlek saqlaw ministrlığı 432 kön barğan höcümnär belän bäyle mäğ’lümatlar citkerde.
Belderüdä äytelgänçä, İzrail armiyäseneñ soñğı täwlektä Ğazzä sızığınıñ törle töbäklärenä oyıştırğan höcümnärendä 19 keşeneñ ğomere özelgän, 69 keşe cäräxätlängän.
Soñğı 15 köndäge qorbanar sanı – 556.
Şulay itep İzrailneñ Ğazzä sızığına 2023 nçe yılnıñ 7 nçe oktyabrennän birle däwam itkän höcümnärendä ğomeren yuğaltqan fälästinlelärneň sanı 44 meň 805 bulğan, yaralanuçılar – 106 meň 257.
Belderüdä cimereklär astında häm yul çitlärendä äle haman da ülelär barlığı belderelä.
Xalıq sıyınğan xastaxanälär häm mäğarif oyışmalarına höcümnär yasala, asqorma cimerelä.