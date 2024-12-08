DÖNYA
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Toznı az aşaw - yöräk awıruları öçen zararlı
Kön sayın 2,5 grammnan kimräk toz qullanunıñ faydası yuq, kiresençä, ul ülem qurqınıçın arttıra ala
Toznı az aşaw - yöräk awıruları öçen zararlı
Toz / AFP
8 Декабрь 2024

Toznı az qullanu yöräk awırtulı keşelär öçen zararlı da bulırğa mömkin.

“Healthday” säxifäseneñ xäbärenä qarağanda, 9 êşçänlekneñ urtaq analizı näticäsennän kürengänçä,  kön sayın 2,5 grammnan kimräk toz qullanunıñ faydası yuq, kiresençä, ul ülem qurqınıçın arttıra ala.

Älege êşçänleklär yöräk awırtuı bulğan yaqınça 3 meñ 500 keşeneñ organizmındağı törle nartiy däräcälären bäyäläw tışında, ülem häm xastaxanägä salınu belän bäyle kürsätkeçlärne dä üz êçenä ala.

Tikşerenüçelär natriynı köndälek 2,5 grammnan azraq qullana torğan diyeta totuçı xastalarnıñ ülem mömkinlegeneñ başqalarğa qarağanda 80%qa zurraq buluın açıqladı.

Älege mäğlümatlar Amerika kardiologiyä koledjınıñ yıllıq cıyılışında citkerelde. Analiznıñ baş yazuçısı tabib Anirudx Palixerla bolay di: “Näticälär natriy diyetasın kiñäş itelgännän tağın da azraq qullanunıñ yöräk awırtuı belän köräşkä naçar yoğıntı yasawın kürsätte”.

Tabib natriynı qullanunı kimetüneñ kiräk buluın, tik çikläwneñ küläme bäxäsle ikänen äytte. “Bu tikşerenü toz aşawnı çiktän tış däräcädä qısu urınına, qurqınıçsız külämdä qullanu däräcäse buldıruğa iğ’tibar itärgä kiräklegen assızıqladı”, - di ul.

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