TÜRKİYE
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Törkiyä belgeçläre Süriyä törmäsendä
"AFAD" törkemnäre Sednaya törmäsendä êzläw-qotqaru êşçänlekläre alıp bara
Törkiyä belgeçläre Süriyä törmäsendä
AFAD Sednaya törmäsendä / AA
17 Декабрь 2024

Törkiyäneñ Afät häm aşığıç xällär idaräse “AFAD” Süriyä başqalası Dimäşq’tağı naçar danı taralğan Sednaya törmäsendä êzläw-qotqaru êşçänleklären başladı. Anda 120 xezmätkär, 43 texnika häm 4 maxsus öyrätelgän êt qatnaşa.

Törkemnär “AFAD” räise Okay Mämiş citäkçelegendä Xataydan quzğalğan ide. Alar Sednaya törmäsenä barıp citügä êşkä totına.

Dimäşq ilçelege koordinaśiyäsendä cirle citäkçelek sorawı nigezendä baruçı êşçänlektä keşelärne tabu öçen zamança texnologiyälärdän faydalanalar.  

“Belgeçlärebez zur ostalıq belän alıp baruçı êşçänleklärdä divar artınnan kürü cihazı, cir radarı, seysmik-akustik tıñlaw caylanması şikelle mömklinleklär häm texnika qullanıla. Gumanitar yärdämnän başlap êzläw-qotqaruğa qadär - barlıq ixtiyaclarında süriyäle qardäşlärebez yanında torabız” diyelä “AFAD”tan yasalğan belderüdä.

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