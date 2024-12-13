13 Декабрь 2024
Karib däwläte Gaitida banda äğ’zalarınıñ ber binağa höcümendä 20 keşeneñ ğomere özelde. Aralarında balalar da bar.
Waqıyğa başqala Port-o-Prensnıñ Petit Riv’yera mäxälläsendä bula.
Gaiti poliśiyäse höcümdä “Luxon Êlan” dip ataluçı bandanı ğayepli. Alarnı êläkterü öçen operaśiyä başlanğan.
Waqıyğa şahitläre äytüençä, 20 keşe yoqlağan waqıtta üterelä.
Gaitida uzğan atna axırında da bandalar höcümendä 187 keşeneñ ğomere özelde.
Yıllar buyı säyäsi, iq’tisadi häm iminlek krizisı şikelle problemalar belän köräşüçe Gaitida qıtlıq yanawı torğan sayın arta. Başqalanıñ 80%ı qorallı bandalar kontrolendä, köç qullanu oçraqları ğadäti xälgä äwerelep bara.
Yıl başınnan birle qorallı bandalarnıñ höcümnäre näticäsendä 5 meñnän artıq keşe ülde.