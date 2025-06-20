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Köndälek qısqaça xäbärlär | 20.06.2025
İzrail Xamaneynı yuq itü belän açıq räweştä yanıy
DNB ТӘТАРЧА / TRT Global
11 сәгать элек

İlbaşı Ärdoğan Törkiyäneñ cir teträwlärdän soñ Azärbaycan xalqınıñ teläktäşlegen berqayçan da onıtmayaçağın äytte

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp ike atna êçendä İranğa höcüm itü mäsäläsendä qarar biräçägen söyläde

BMO İzrail ğaskärlären tağın ber tapqır “qorallı bäreleş waqıtında balalarğa zarar birüçe citdi qağıydä bozuçı yaqlar” arasına kertte

Ukrainalı wäqalätlelär İran häm İzrail arasındağı bäreleşlärneñ dön’ya külämendä iğ’tibarnı Rusiyäneñ Ukrainanı basıp aluınnan başqa yaqqa cälep itä aluın, xätta Kremlneñ suğış tırışlıqların köçäytüenä yul quyuın belderde.

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