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İlbaşı Ärdoğan Törkiyäneñ cir teträwlärdän soñ Azärbaycan xalqınıñ teläktäşlegen berqayçan da onıtmayaçağın äytte
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp ike atna êçendä İranğa höcüm itü mäsäläsendä qarar biräçägen söyläde
BMO İzrail ğaskärlären tağın ber tapqır “qorallı bäreleş waqıtında balalarğa zarar birüçe citdi qağıydä bozuçı yaqlar” arasına kertte
Ukrainalı wäqalätlelär İran häm İzrail arasındağı bäreleşlärneñ dön’ya külämendä iğ’tibarnı Rusiyäneñ Ukrainanı basıp aluınnan başqa yaqqa cälep itä aluın, xätta Kremlneñ suğış tırışlıqların köçäytüenä yul quyuın belderde.