TÜRKİYE
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"İzrailneñ Süriyädäge ğamälläre bik qurqınıç"
Bu xaqta Törkiyä ilbaşı urınbasarı Cäwdät Yılmaz belderde
"İzrailneñ Süriyädäge ğamälläre bik qurqınıç"
Cevdet Yılmaz / TRT Global
18 Декабрь 2024

Törkiyä ilbaşı urınbasarı Cäwdät Yılmaz İzrailneñ basıp alınğan Golan qalqulıqları ar’yağındağı ğamällaren bik qurqınıç dip bäyäläde häm bu ğamällärneñ Süriyäneñ totrıqlılığına zarar birüen äytte.

Yılmaz 2025 nçe yıl byudjetı utırışlarında Törkiyäneñ Süriyäneñ totrıqlılığın yaqlawdağı qatğıylığına basım yasadı häm çittän qatışularnı tänqıyt’läde.

“Ber ilneñ dä, ayıruça İzrailneñ ğazap çikkän häm ilen torğızırğa tırışqan keşelärgä zıyan kiterü xoquqı yuq. İzrailneñ ğamälläre legal’ tügel”,- dide ilbaşı urınbasarı Cäwdät Yılmaz.

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