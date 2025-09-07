DÖNYA
Polşa Könbatış Ukrainada Rusiyä höcümnäre arqasında xärbi oçqıçların mobilizaśiyäläde
Polşa qorallı köçläre Rusiyäneñ Könbatış Ukrainanı nişan itep aluı arqasında Polşa häm NATO reaktiv oçqıçlarınıñ yuğarı uyaw torışına küçüen häm hawa saqlanu sistemalarınıñ tulısınça aktivlaştırıluın belderde
(Arxiv fotosı) Polşanıñ F-16 xärbi oçqıçı Polşanıñ Dravsko Pomorske yanındağı xärbi künegülär waqıtında oça. / Reuters
7 Сентябрь 2025

Polşa qorallı köçläre xäräkät komandalığı Rusiyäneñ Polşa çigenä yaqın Könbatış Ukrainanı nişan itep alğan hawa höcümnären başlatuınnan soñ Polşa hawa kiñlegeneñ qurqınıçsızlığın täêmin itü öçen yäkşämbe könne irtä belän Polşa häm berlektäş oçqıçlarınıñ mobilizaśiyälänelüen belderde.

Xäräkät komandalığı X platforması aşa urtaqlaşqan yazmasında: "Polşa häm berlektäş oçqıçlar hawa kiñlegebezdä aktiv bulsa, ciröste hawa saqlanu sistemaları häm radar küzätü sistemaları iñ yuğarı däräcäle äzerlek torışına küçerelde”, - dip bilgeläp uzdı.

Ukraina hawa köçläreneñ Rusiyäneñ raketa häm keşesez hawa apparatları höcümnäre mäs’äläsendä kisätüennän soñ tönge säğät 03.30da böten Ukrainada diyärlek hawa höcüme söräne aktivlaştırıldı.

