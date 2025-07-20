Räsmi zatlar su basqan bina sanınıñ 641dän artuın, şulay uq 388 yul häm 59 fermanıñ da zıyan kürüen belderde.
Kön’yaq Koreyada 4 kön buyı tuqtamawçı yawım-töşem näticäsendä şimbä könne 3 meñ keşe öylärenä kerä almağan, xayvannar muyınğa qadär su êçendä.
Afättä 4 keşe ülgän, 2 keşe yuğalğan.
Hawa torışı räsmi zatları yawım-töşemnärneñ qayber töbäklärdä düşämbegä qadär däwam itäçägen citkerde, cir şuışuı häm su basu riskına qarşı iğtibarlı bulu zarurlığı turında kisätte.
Êçke êşlär ministrlığı şimbä irtänge 6dan başlap êvakuaśiyalängän 7 meñnän artıq keşedän 2816ısınıñ haman da öyenä qayta almawın açıqladı.
Yawım-töşemnärdä xäzergä qadär 4 keşeneñ ğomere özelde, 2 keşe yuğaldı.
Yawış miqdarı başqala Seulnıñ kön’yağındağı Kön’yaq Çxunçxon vilayätendä urnaşqan Seosanda 500 mm dan artıp rekord däracägä citte.
Vilayät’neñ başqa töbäklärendä isä abzar häm ambarlar da su astında qaldı, sıyırlar başların su östendä totarğa tırıştı.
Ministrlık su basuda zıyan kürgän qorılma sanınıñ 641dän artuın, 388 yul häm 59 fermanıñ da zıyan kürüen belderde.
Yawım-töşemneñ kürşe il Tön’yaq Koreyada da küzätelüe kötelä.
Däwlät gazetı “Rodong Sinmun”ğa kürä yäkşämbedän sişämbegä qadär qayber tön’yaq töbäklärdä 150-200 mm yawışnıñ kötelüen, yıraq cirlärdä isä bu miqdarnıñ 300 mm ğa qadär citä alaçağın belderde.