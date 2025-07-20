DÖNYA
1 min uqıu
Kön’yaq Koreyada su basu riskı arta
İldä yawım-töşem arqasında xalıq öylärenä kerä almıy
Kön’yaq Koreyada su basu riskı arta
Heavy rain triggers landslide and flooding / Reuters
20 Июль 2025

Räsmi zatlar su basqan bina sanınıñ 641dän artuın, şulay uq 388 yul häm 59 fermanıñ da zıyan kürüen belderde.

Kön’yaq Koreyada 4 kön buyı tuqtamawçı yawım-töşem näticäsendä şimbä könne 3 meñ keşe öylärenä kerä almağan, xayvannar muyınğa qadär su êçendä.

Afättä 4 keşe ülgän, 2 keşe yuğalğan.

Hawa torışı räsmi zatları yawım-töşemnärneñ qayber töbäklärdä düşämbegä qadär däwam itäçägen citkerde, cir şuışuı häm su basu riskına qarşı iğtibarlı bulu zarurlığı turında kisätte.

Êçke êşlär ministrlığı şimbä irtänge 6dan başlap êvakuaśiyalängän 7 meñnän artıq keşedän 2816ısınıñ haman da öyenä qayta almawın açıqladı.

Yawım-töşemnärdä xäzergä qadär 4 keşeneñ ğomere özelde, 2 keşe yuğaldı.

Yawış miqdarı başqala Seulnıñ kön’yağındağı Kön’yaq Çxunçxon vilayätendä urnaşqan Seosanda 500 mm dan artıp rekord däracägä citte.

Vilayät’neñ başqa töbäklärendä isä abzar häm ambarlar da su astında qaldı, sıyırlar başların su östendä totarğa tırıştı.

Ministrlık su basuda zıyan kürgän qorılma sanınıñ 641dän artuın, 388 yul häm 59 fermanıñ da zıyan kürüen belderde.

Yawım-töşemneñ kürşe il Tön’yaq Koreyada da küzätelüe kötelä.

Däwlät gazetı “Rodong Sinmun”ğa kürä yäkşämbedän sişämbegä qadär qayber tön’yaq töbäklärdä 150-200 mm yawışnıñ kötelüen, yıraq cirlärdä isä bu miqdarnıñ 300 mm ğa qadär citä alaçağın belderde.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us