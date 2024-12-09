9 Декабрь 2024
AQŞ ilbaşı itep saylanğan Donal’d Tramp “aqılsızlıq” dip atağan wäzğıyät’ne beterü öçen Ukraina häm Rusiya arasında aşığıç räweştä utnı tuqtatırğa häm söyläşülärgä kereşergä çaqırdı.
Monnan soñ Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy häm Kreml’ şartların açıqladı.
Tramp sośial’ mediada yasağan belderüendä Zelenskiy häm Ukrainanıñ kileşü tözergä teläwen, Kiyevnıñ yaqınça 400 meñ ğaskär yuğaltuın belderde.
Tramp şulay uq ber intev’yusında berlektäşlär tiyeşle tüläwlärne tülämäsä NATOdan çığu turında uylayaçağın da äytte.