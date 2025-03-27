27 Март 2025
İzrailneñ hawa höcümläre näticäsendä Ğazzädä tağın kim digändä 28 fälästinle ülde
AQŞ qanun çığaruçıları häm keşe xoquqları oyışmaları Tufś universitetında doktoranturada uquçı häm Fulbrayt stipendiyäse alğan törek qızı Rumeysa Öztürkneñ İzrailgä qarata tänqıyt’läre arqasında saq astına alınuın ğayepläde
AQŞ ilbaşı Donal'd Tram, avtomobil' importına 25% tamğaxanä salımı kertep säwdä kiyerenkeleklären arttırdı
Sudan Suverenlıq şurası räise Abdulfättäx äl-Burhan armiäyneñ Operativ yärdäm köçlären töbäktän çığaruınnan soñ Xartumnı 'irekle' dip iğ’lan itte.